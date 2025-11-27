Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слот прокомментировал разгромное поражение «Ливерпуля» в матче с ПСВ в Лиге чемпионов

Слот прокомментировал разгромное поражение «Ливерпуля» в матче с ПСВ в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуль» Арне Слот прокомментировал разгромное поражение команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с ПСВ (1:4).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 4
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Перишич – 6'     1:1 Собослаи – 16'     1:2 Тиль – 56'     1:3 Дриош – 73'     1:4 Дриош – 90+1'    

«После того, как мы пропустили первый гол, я увидел ту реакцию, которую хотел бы видеть, и это непросто, потому что мы, конечно, потерпели тяжёлое поражение в выходные. Характер после этого — именно то, что хотелось бы наблюдать. Мы продолжали бороться и были близки к тому, чтобы сравнять счёт 2:2. Итог — 4:1, и, конечно, это ещё одно крупное поражение. Единственный путь — пройти через это. Мы просто должны принять то, где находимся, и биться изо всех сил. Реакция игроков в первом тайме была такой, какой и ждёшь от футболиста «Ливерпуля». Но я уже много раз сказал: итоговый счёт — 4:1», — приводит слова Слота NBС Sport.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив девять очков. ПСВ, в свою очередь, набрав восемь очков, находится на 15-й строчке.

Материалы по теме
Позорище «Ливерпуля» дома, безумные восемь мячей в игре «ПСЖ». За вечер ЛЧ — 42 гола!
Позорище «Ливерпуля» дома, безумные восемь мячей в игре «ПСЖ». За вечер ЛЧ — 42 гола!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android