Слот прокомментировал разгромное поражение «Ливерпуля» в матче с ПСВ в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ливерпуль» Арне Слот прокомментировал разгромное поражение команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с ПСВ (1:4).

«После того, как мы пропустили первый гол, я увидел ту реакцию, которую хотел бы видеть, и это непросто, потому что мы, конечно, потерпели тяжёлое поражение в выходные. Характер после этого — именно то, что хотелось бы наблюдать. Мы продолжали бороться и были близки к тому, чтобы сравнять счёт 2:2. Итог — 4:1, и, конечно, это ещё одно крупное поражение. Единственный путь — пройти через это. Мы просто должны принять то, где находимся, и биться изо всех сил. Реакция игроков в первом тайме была такой, какой и ждёшь от футболиста «Ливерпуля». Но я уже много раз сказал: итоговый счёт — 4:1», — приводит слова Слота NBС Sport.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив девять очков. ПСВ, в свою очередь, набрав восемь очков, находится на 15-й строчке.