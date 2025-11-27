«Не буду искать оправданий». Компани прокомментировал поражение «Баварии» от «Арсенала»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о поражении своей команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:3). Отметим, это поражение стало первым для мюнхенцев в нынешнем сезоне.

«Каждая команда может проиграть — это футбол. Я считал, что в первом тайме мы начали неплохо, но затем пропустили со стандарта. Тем не менее, мы вернули себе инициативу и сравняли счёт. В перерыве мне казалось, что если продолжим в том же духе, мы можем выиграть матч. Однако во втором тайме мы не нашли своего ритма. «Арсенал» сумел решить исход встречи: они отлично управляли игрой и использовали малейшие моменты в свою пользу. Я не буду искать оправданий — надо признать, что «Арсенал» был лучше. Нам предстоит решить эти вопросы в субботу. Чувствую, ребята уже жаждут следующей игры», — приводит слова Компани аккаунт в X Bayern & Germany со ссылкой на слова Компани в эфире DAZN.

Немецкая команда располагается на третьей строчке сводной турнирной таблицы Лиги чемпионов. В активе мюнхенцев 12 очков после пяти встреч общего этапа.

Материалы по теме «Бавария» потерпела первое поражение в сезоне. До этого команда провела 18 матчей

Победители футбольных турниров-2025: