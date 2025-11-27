Скидки
«Не буду искать оправданий». Компани прокомментировал поражение «Баварии» от «Арсенала»

Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о поражении своей команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:3). Отметим, это поражение стало первым для мюнхенцев в нынешнем сезоне.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Тимбер – 22'     1:1 Карл – 32'     2:1 Мадуэке – 69'     3:1 Мартинелли – 77'    

«Каждая команда может проиграть — это футбол. Я считал, что в первом тайме мы начали неплохо, но затем пропустили со стандарта. Тем не менее, мы вернули себе инициативу и сравняли счёт. В перерыве мне казалось, что если продолжим в том же духе, мы можем выиграть матч. Однако во втором тайме мы не нашли своего ритма. «Арсенал» сумел решить исход встречи: они отлично управляли игрой и использовали малейшие моменты в свою пользу. Я не буду искать оправданий — надо признать, что «Арсенал» был лучше. Нам предстоит решить эти вопросы в субботу. Чувствую, ребята уже жаждут следующей игры», — приводит слова Компани аккаунт в X Bayern & Germany со ссылкой на слова Компани в эфире DAZN.

Немецкая команда располагается на третьей строчке сводной турнирной таблицы Лиги чемпионов. В активе мюнхенцев 12 очков после пяти встреч общего этапа.

Победители футбольных турниров-2025:

