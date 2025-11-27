Алонсо отреагировал на покер Мбаппе в матче «Реала» с «Олимпиакосом»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо игру форварда «сливочных» Килиана Мбаппе в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом». Встреча завершилась со счётом 4:3. В этом матче француз забил четыре гола.
«Винисиус и Мбаппе провели хороший матч. Нам нужны все игроки. Килиан выделялся голами, но сегодня главным было изменить динамику, поэтому и празднования были такими. Мы едины. Сезон будет долгим и очень напряжённым, в нём ждёт много разных моментов. Единство и доверие друг к другу имеют первостепенное значение: будут ситуации, когда нужно проявлять настойчивость и не развалиться. Эта победа — шаг вперёд», — приводит слова Алонсо издание Marca.
В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 мячей и сделал три результативные передачи.
Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:
- 27 ноября 2025
-
03:14
-
02:58
-
02:50
-
02:41
-
02:36
-
02:21
-
02:18
-
02:09
-
02:06
-
01:59
-
01:53
-
01:33
-
01:17
-
01:15
-
01:15
-
01:02
-
01:00
-
00:57
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:51
-
00:41
-
00:38
-
00:38
-
00:36
-
00:33
-
00:30
-
00:22
-
00:16
-
00:15
-
00:12
-
00:12
- 26 ноября 2025
-
23:59
-
23:58