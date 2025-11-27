Скидки
Главная Футбол Новости

Алонсо отреагировал на покер Мбаппе в матче «Реала» с «Олимпиакосом»

Алонсо отреагировал на покер Мбаппе в матче «Реала» с «Олимпиакосом»
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо игру форварда «сливочных» Килиана Мбаппе в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом». Встреча завершилась со счётом 4:3. В этом матче француз забил четыре гола.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Шикинью – 8'     1:1 Мбаппе – 22'     1:2 Мбаппе – 24'     1:3 Мбаппе – 29'     2:3 Тареми – 52'     2:4 Мбаппе – 60'     3:4 Эль-Кааби – 81'    

«Винисиус и Мбаппе провели хороший матч. Нам нужны все игроки. Килиан выделялся голами, но сегодня главным было изменить динамику, поэтому и празднования были такими. Мы едины. Сезон будет долгим и очень напряжённым, в нём ждёт много разных моментов. Единство и доверие друг к другу имеют первостепенное значение: будут ситуации, когда нужно проявлять настойчивость и не развалиться. Эта победа — шаг вперёд», — приводит слова Алонсо издание Marca.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 мячей и сделал три результативные передачи.

