Слот высказался о своём будущем в «Ливерпуле» после поражения в матче с ПСВ в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о своём будущем в клубе после разгромного поражения команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с ПСВ (1:4).

«Нет, я не переживаю. Моё внимание направлено на другие вещи, а не на волнения по поводу собственной должности. Мне нужно работать лучше», — приводит слова Слота NBC Sport.

Слот возглавляет «Ливерпуль» с 2024 года. На данный момент «Ливерпуль» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив девять очков. В чемпионате Англии команда занимает 12-е место, набрав 18 очков. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл два последних домашних матча во всех турнирах с общим счётом 1:7.