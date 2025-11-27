Слот высказался о своём будущем в «Ливерпуле» после поражения в матче с ПСВ в ЛЧ
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о своём будущем в клубе после разгромного поражения команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с ПСВ (1:4).
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 4
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Перишич – 6' 1:1 Собослаи – 16' 1:2 Тиль – 56' 1:3 Дриош – 73' 1:4 Дриош – 90+1'
«Нет, я не переживаю. Моё внимание направлено на другие вещи, а не на волнения по поводу собственной должности. Мне нужно работать лучше», — приводит слова Слота NBC Sport.
Слот возглавляет «Ливерпуль» с 2024 года. На данный момент «Ливерпуль» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив девять очков. В чемпионате Англии команда занимает 12-е место, набрав 18 очков. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл два последних домашних матча во всех турнирах с общим счётом 1:7.
