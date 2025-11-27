«Арсенал» стал единоличным лидером общего этапа Лиги чемпионов

«Арсенал» единолично возглавил турнирную таблицу Лиги чемпионов после матчей 5-го тура общего этапа турнира. В 5-м туре команда обыграла «Баварию» со счётом 3:1.

После этого «Арсенал» записал в свой актив 15 очков и занимает первое место. Ближайших преследователей в лице «ПСЖ», «Баварии», «Интера» и «Реала» команда опережает на три очка.

Отметим, после матчей 4-го тура «Бавария», «Арсенал» и «Интер» имели в своём активе по 12 очков. Однако, «Бавария» и «Интер» проиграли свои матчи 5-го тура, что позволило лондонскому клуба единолично возглавить общую таблицу Лиги чемпионов.

Напомним, по итогам восьми туров общего этапа формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.