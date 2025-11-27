«Арсенал» обыграл «Баварию» впервые за 10 лет

«Арсенал» одолел «Баварию» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счётом 3:1. Таким образом, «канониры» обыграли мюнхенцев впервые с сезона-2015/2016.

В последний раз лондонцы обыгрывали немецкий гранд в матче группового этапа Лиги чемпионов в октября 2015 года. Тогда встреча проходила в столице Великобритании и завершилась со счётом 2:0. С тех пор команды провели друг с другом шесть матчей. Последний завершился победой «канониров», однажды команды завершили встречу вничью и четыре победы на счету мюнхенцев.

Отметим, три из четырёх проигранных «Арсеналом» матчей завершились со счётом 1:5.

