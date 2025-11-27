Скидки
«Арсенал» обыграл «Баварию» впервые за 10 лет

«Арсенал» одолел «Баварию» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счётом 3:1. Таким образом, «канониры» обыграли мюнхенцев впервые с сезона-2015/2016.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Тимбер – 22'     1:1 Карл – 32'     2:1 Мадуэке – 69'     3:1 Мартинелли – 77'    

В последний раз лондонцы обыгрывали немецкий гранд в матче группового этапа Лиги чемпионов в октября 2015 года. Тогда встреча проходила в столице Великобритании и завершилась со счётом 2:0. С тех пор команды провели друг с другом шесть матчей. Последний завершился победой «канониров», однажды команды завершили встречу вничью и четыре победы на счету мюнхенцев.

Отметим, три из четырёх проигранных «Арсеналом» матчей завершились со счётом 1:5.

