Главная Футбол Новости

Луис Энрике назвал игрока, который должен быть претендентом на следующий «Золотой мяч»

Комментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос журналиста о возможном претенденте на «Золотой мяч» по итогам сезона-2025/2026, выделив игрока своей команды.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Ришарлисон – 35'     1:1 Витинья – 45'     1:2 Коло Муани – 50'     2:2 Витинья – 53'     3:2 Руис – 59'     4:2 Пачо – 65'     4:3 Коло Муани – 73'     5:3 Витинья – 76'    
Удаления: Эрнандес – 90+3' / нет

«Витинья, как всегда, был великолепен. Он следующий претендент на «Золотой мяч»? Что ж… Я надеюсь на это», — приводит слова Энрике журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Напомним, в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» португалец Витинья оформил хет-трик. Встреча завершилась со счётом 5:3. В нынешнем сезоне Витинья провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал 10 результативных передач.

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»:

Комментарии
