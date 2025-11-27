Луис Энрике назвал игрока, который должен быть претендентом на следующий «Золотой мяч»
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос журналиста о возможном претенденте на «Золотой мяч» по итогам сезона-2025/2026, выделив игрока своей команды.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Ришарлисон – 35' 1:1 Витинья – 45' 1:2 Коло Муани – 50' 2:2 Витинья – 53' 3:2 Руис – 59' 4:2 Пачо – 65' 4:3 Коло Муани – 73' 5:3 Витинья – 76'
Удаления: Эрнандес – 90+3' / нет
«Витинья, как всегда, был великолепен. Он следующий претендент на «Золотой мяч»? Что ж… Я надеюсь на это», — приводит слова Энрике журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.
Напомним, в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» португалец Витинья оформил хет-трик. Встреча завершилась со счётом 5:3. В нынешнем сезоне Витинья провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал 10 результативных передач.
