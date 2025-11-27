Луис Энрике назвал игрока, который должен быть претендентом на следующий «Золотой мяч»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос журналиста о возможном претенденте на «Золотой мяч» по итогам сезона-2025/2026, выделив игрока своей команды.

«Витинья, как всегда, был великолепен. Он следующий претендент на «Золотой мяч»? Что ж… Я надеюсь на это», — приводит слова Энрике журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Напомним, в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» португалец Витинья оформил хет-трик. Встреча завершилась со счётом 5:3. В нынешнем сезоне Витинья провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал 10 результативных передач.

