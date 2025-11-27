Тренер «Ливерпуля»: во втором тайме с ПСВ я постоянно думал, что не так с Экитике?

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о повреждении Уго Экитике в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с ПСВ (1:4). Форвард был заменён на 61-й минуте матча.

«Во втором тайме я постоянно думал, что не так с Уго Экитике? Казалось, что он не может двигаться так же, как в первой половине. Поэтому наш прессинг немного просел. Он сказал мне, что в первые 5–10 минут второго тайма у него сильно болела спина, и именно поэтому ему пришлось покинуть поле», — приводит слова Слота NBC Sport.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив девять очков.