Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля»: во втором тайме с ПСВ я постоянно думал, что не так с Экитике?

Тренер «Ливерпуля»: во втором тайме с ПСВ я постоянно думал, что не так с Экитике?
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о повреждении Уго Экитике в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с ПСВ (1:4). Форвард был заменён на 61-й минуте матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 4
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Перишич – 6'     1:1 Собослаи – 16'     1:2 Тиль – 56'     1:3 Дриош – 73'     1:4 Дриош – 90+1'    

«Во втором тайме я постоянно думал, что не так с Уго Экитике? Казалось, что он не может двигаться так же, как в первой половине. Поэтому наш прессинг немного просел. Он сказал мне, что в первые 5–10 минут второго тайма у него сильно болела спина, и именно поэтому ему пришлось покинуть поле», — приводит слова Слота NBC Sport.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив девять очков.

Материалы по теме
Позорище «Ливерпуля» дома, безумные восемь мячей в игре «ПСЖ». За вечер ЛЧ — 42 гола!
Позорище «Ливерпуля» дома, безумные восемь мячей в игре «ПСЖ». За вечер ЛЧ — 42 гола!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android