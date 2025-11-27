Генич отреагировал на разгромное поражение «Ливерпуля» от ПСВ, переделав фамилию тренера
Поделиться
Известный российский комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал пост в своём телеграм-канале, где отреагировал на разгромное поражение «Ливерпуля» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с ПСВ из Эйндховена. Встреча завершилась со счётом 1:4.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 4
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Перишич – 6' 1:1 Собослаи – 16' 1:2 Тиль – 56' 1:3 Дриош – 73' 1:4 Дриош – 90+1'
«Арне СТОП!» — написал Генич в своём телеграм-канале.
Отметим, «Ливерпуль» проиграл девять из последних 12 матчей во всех турнирах. На данный момент «Ливерпуль» занимает 13-е место в таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив девять очков. В АПЛ подопечные Арне Слота находятся на 12-й строчке, имея на счету 18 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 ноября 2025
-
04:45
-
04:36
-
04:16
-
04:15
-
04:03
-
03:43
-
03:21
-
03:14
-
02:58
-
02:50
-
02:41
-
02:36
-
02:21
-
02:18
-
02:09
-
02:06
-
01:59
-
01:53
-
01:33
-
01:17
-
01:15
-
01:15
-
01:02
-
01:00
-
00:57
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:51
-
00:41
-
00:38
-
00:38
-
00:36
-
00:33
-
00:30