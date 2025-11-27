Генич отреагировал на разгромное поражение «Ливерпуля» от ПСВ, переделав фамилию тренера

Известный российский комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал пост в своём телеграм-канале, где отреагировал на разгромное поражение «Ливерпуля» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с ПСВ из Эйндховена. Встреча завершилась со счётом 1:4.

«Арне СТОП!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, «Ливерпуль» проиграл девять из последних 12 матчей во всех турнирах. На данный момент «Ливерпуль» занимает 13-е место в таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив девять очков. В АПЛ подопечные Арне Слота находятся на 12-й строчке, имея на счету 18 очков.

