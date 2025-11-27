Скидки
Генич отреагировал на разгромное поражение «Ливерпуля» от ПСВ, переделав фамилию тренера

Известный российский комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал пост в своём телеграм-канале, где отреагировал на разгромное поражение «Ливерпуля» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с ПСВ из Эйндховена. Встреча завершилась со счётом 1:4.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 4
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Перишич – 6'     1:1 Собослаи – 16'     1:2 Тиль – 56'     1:3 Дриош – 73'     1:4 Дриош – 90+1'    

«Арне СТОП!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, «Ливерпуль» проиграл девять из последних 12 матчей во всех турнирах. На данный момент «Ливерпуль» занимает 13-е место в таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив девять очков. В АПЛ подопечные Арне Слота находятся на 12-й строчке, имея на счету 18 очков.

«Ливерпуль» проиграл два домашних матча подряд с общим счётом 1:7

