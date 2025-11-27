«Арсенал» одержал пятую победу подряд в нынешнем сезоне Лиги чемпионов

«Арсенал» продлил пятую победу подряд в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В матче 5-го тура общего этапа турнира команда уверенно обыграла «Баварию» со счётом 3:1.

Ранее «Арсенал» по ходу турнира обыграл «Атлетик» (2:0), «Олимпиаком» (2:0), «Атлетико» (4:0), «Славию» (3:0).

На данный момент «Арсенал» единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги чемпионов, записав в свой актив 15 очков. Ближайших преследователей в лице «ПСЖ», «Баварии», «Интера» и «Реала» команда опережает на три очка.

В следующем туре «Арсенал» встретится с «Брюгге». Матч состоится 10 декабря. Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».