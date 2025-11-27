Скидки
«Арсенал» одержал пятую победу подряд в нынешнем сезоне Лиги чемпионов

«Арсенал» продлил пятую победу подряд в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В матче 5-го тура общего этапа турнира команда уверенно обыграла «Баварию» со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Тимбер – 22'     1:1 Карл – 32'     2:1 Мадуэке – 69'     3:1 Мартинелли – 77'    

Ранее «Арсенал» по ходу турнира обыграл «Атлетик» (2:0), «Олимпиаком» (2:0), «Атлетико» (4:0), «Славию» (3:0).
На данный момент «Арсенал» единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги чемпионов, записав в свой актив 15 очков. Ближайших преследователей в лице «ПСЖ», «Баварии», «Интера» и «Реала» команда опережает на три очка.

В следующем туре «Арсенал» встретится с «Брюгге». Матч состоится 10 декабря. Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».

