«Тоттенхэм» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» впервые проиграл в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. В матче 5-го тура общего этапа турнира команда уступила «ПСЖ» со счётом 3:5.

Ранее «Тоттенхэм» обыграл «Вильярреал» (1:0) и «Копенгаген» (4:0), а также сыграл вничью с «Будё-Глимт» (2:2) и «Монако» (0:0).

На данный момент «Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, записав в свой актив восемь очков. «ПСЖ», в свою очередь, находится на втором месте, набрав 12 очков. Возглавляет турнирный зачёт «Арсенал», который набрал 15 очков.

В следующем туре «Тоттенхэм» встретится со «Славией», а «ПСЖ» сыграет с «Атлетиком».