«Тоттенхэм» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Лиги чемпионов
«Тоттенхэм» впервые проиграл в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. В матче 5-го тура общего этапа турнира команда уступила «ПСЖ» со счётом 3:5.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Ришарлисон – 35' 1:1 Витинья – 45' 1:2 Коло Муани – 50' 2:2 Витинья – 53' 3:2 Руис – 59' 4:2 Пачо – 65' 4:3 Коло Муани – 73' 5:3 Витинья – 76'
Удаления: Эрнандес – 90+3' / нет
Ранее «Тоттенхэм» обыграл «Вильярреал» (1:0) и «Копенгаген» (4:0), а также сыграл вничью с «Будё-Глимт» (2:2) и «Монако» (0:0).
На данный момент «Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, записав в свой актив восемь очков. «ПСЖ», в свою очередь, находится на втором месте, набрав 12 очков. Возглавляет турнирный зачёт «Арсенал», который набрал 15 очков.
В следующем туре «Тоттенхэм» встретится со «Славией», а «ПСЖ» сыграет с «Атлетиком».
