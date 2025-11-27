Скидки
Хамрун Спартанс — Линкольн Ред Импс. Прямая трансляция
20:45 Мск
Акинфеев отражал пенальти, Попович решал в игре. Фото победы ЦСКА в четвертьфинале Кубка

Акинфеев отражал пенальти, Попович решал в игре. Фото победы ЦСКА в четвертьфинале Кубка
26 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором ЦСКА принимал махачкалинское «Динамо». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Победу со счётом 2:1 одержали армейцы, но в первой встрече «Динамо» дома было сильнее — 1:0. В итоге победитель в этой паре определялся в серии пенальти, где точнее оказались армейцы — 5:4.

Лучшие кадры с матча ЦСКА – «Динамо» Махачкала — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На восьмой минуте Андрес Аларкон открыл счёт в матче и вывел динамовцев вперёд. На 70-й минуте Аларкон отправил мяч в свои ворота, а на 90-й минуте Матия Попович забил победный мяч армейцев. В серии пенальти также победили футболисты ЦСКА.

