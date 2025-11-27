«ПСЖ» поднялся на второе место в таблице Лиги чемпионов после пяти туров

Французский «Пари Сен-Жермен» переиграл английский «Тоттенхэм» матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Встреча прошла в столице Франции и завершилась со счётом 5:3. Благодаря этой победе парижане поднялись в турнирной таблице главного еврокубка на вторую строчку.

После пяти туров Лиги чемпионов в активе подопечных Луиса Энрике 12 очков — французский гранд одержал четыре победы в пяти встречах. Единственное поражение команды произошло в игре прошлого тура с идущей на третьей строчке в сводной таблице мюнхенской «Баварией» (1:2).

В следующей игре главного еврокубка французская команда сойдётся в гостях с «Атлетиком» из Бильбао.

