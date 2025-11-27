Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» поднялся на второе место в таблице Лиги чемпионов после пяти туров

«ПСЖ» поднялся на второе место в таблице Лиги чемпионов после пяти туров
Комментарии

Французский «Пари Сен-Жермен» переиграл английский «Тоттенхэм» матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Встреча прошла в столице Франции и завершилась со счётом 5:3. Благодаря этой победе парижане поднялись в турнирной таблице главного еврокубка на вторую строчку.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Ришарлисон – 35'     1:1 Витинья – 45'     1:2 Коло Муани – 50'     2:2 Витинья – 53'     3:2 Руис – 59'     4:2 Пачо – 65'     4:3 Коло Муани – 73'     5:3 Витинья – 76'    
Удаления: Эрнандес – 90+3' / нет

После пяти туров Лиги чемпионов в активе подопечных Луиса Энрике 12 очков — французский гранд одержал четыре победы в пяти встречах. Единственное поражение команды произошло в игре прошлого тура с идущей на третьей строчке в сводной таблице мюнхенской «Баварией» (1:2).

В следующей игре главного еврокубка французская команда сойдётся в гостях с «Атлетиком» из Бильбао.

Календарь ЛЧ
Турнирная таблица ЛЧ
Материалы по теме
Луис Энрике назвал игрока, который должен быть претендентом на следующий «Золотой мяч»

Победители футбольных турниров-2025:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android