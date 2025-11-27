«ПСЖ» поднялся на второе место в таблице Лиги чемпионов после пяти туров
Поделиться
Французский «Пари Сен-Жермен» переиграл английский «Тоттенхэм» матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Встреча прошла в столице Франции и завершилась со счётом 5:3. Благодаря этой победе парижане поднялись в турнирной таблице главного еврокубка на вторую строчку.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Ришарлисон – 35' 1:1 Витинья – 45' 1:2 Коло Муани – 50' 2:2 Витинья – 53' 3:2 Руис – 59' 4:2 Пачо – 65' 4:3 Коло Муани – 73' 5:3 Витинья – 76'
Удаления: Эрнандес – 90+3' / нет
После пяти туров Лиги чемпионов в активе подопечных Луиса Энрике 12 очков — французский гранд одержал четыре победы в пяти встречах. Единственное поражение команды произошло в игре прошлого тура с идущей на третьей строчке в сводной таблице мюнхенской «Баварией» (1:2).
В следующей игре главного еврокубка французская команда сойдётся в гостях с «Атлетиком» из Бильбао.
Материалы по теме
Победители футбольных турниров-2025:
Комментарии
- 27 ноября 2025
-
04:45
-
04:36
-
04:16
-
04:15
-
04:03
-
03:43
-
03:21
-
03:14
-
02:58
-
02:50
-
02:41
-
02:36
-
02:21
-
02:18
-
02:09
-
02:06
-
01:59
-
01:53
-
01:33
-
01:17
-
01:15
-
01:15
-
01:02
-
01:00
-
00:57
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:51
-
00:41
-
00:38
-
00:38
-
00:36
-
00:33
-
00:30