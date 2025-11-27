Скидки
Гарри Кейн назвал причину поражения «Баварии» в матче с «Арсеналом» в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о поражении команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Тимбер – 22'     1:1 Карл – 32'     2:1 Мадуэке – 69'     3:1 Мартинелли – 77'    

«Это был тяжёлый матч, чего мы, в общем-то, и ожидали. В первом тайме шла хорошая борьба, и игра была довольно равной. Во второй половине у нас уже не было той же энергии и интенсивности, мы проиграли слишком много единоборств. Это наше первое поражение в сезоне. Не стоит впадать из-за этого в панику, но выводы мы обязательно сделаем.

Они выигрывали первые и вторые мячи. Стандарты — мы знали, что в этом компоненте они опасны. Уверен, мы ещё встретимся с «Арсеналом» на поздних стадиях Лиги чемпионов. Они практически по всему полю играли персонально. Как я уже сказал, сейчас не время паниковать. Мы сыграли на выезде против «Челси», «ПСЖ» и «Арсенала». И большинство своих матчей выиграли», — приводит слова Кейна BBC.

На данный момент «Арсенал» единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги чемпионов, записав в свой актив 15 очков. Ближайших преследователей в лице «ПСЖ», «Баварии», «Интера» и «Реала» команда опережает на три очка.

