«Ливерпуль» повторил клубный антирекорд 72-летней давности, разгромно уступив ПСВ
Английский «Ливерпуль» разгромно проиграл ПСВ (1:4) и повторил, тем самым, клубный антирекорд 72-летней давности. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 4
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Перишич – 6' 1:1 Собослаи – 16' 1:2 Тиль – 56' 1:3 Дриош – 73' 1:4 Дриош – 90+1'
По информации источника, «Ливерпуль» впервые с декабря 1953 года проиграл три матча подряд во всех турнирах с разницей в три и более мяча.
Напомним, до игры с ПСВ мерсисайдцы проиграли разгромно два подряд матча английской Премьер-Лиги. Встречи с «Ноттингем Форест» и с «Манчестер Сити» завершились с одинаковым счётом 0:3. В период с 12 по 25 декабря 1953 года «красные» потерпели три подряд поражения в матчах чемпионата Англии с «Портсмутом» (1:5), «Манчестер Юнайтед» (1:5) и с «Вест Бромвичем» (2:5).
