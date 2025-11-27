«Ливерпуль» повторил клубный антирекорд 72-летней давности, разгромно уступив ПСВ

Английский «Ливерпуль» разгромно проиграл ПСВ (1:4) и повторил, тем самым, клубный антирекорд 72-летней давности. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

По информации источника, «Ливерпуль» впервые с декабря 1953 года проиграл три матча подряд во всех турнирах с разницей в три и более мяча.

Напомним, до игры с ПСВ мерсисайдцы проиграли разгромно два подряд матча английской Премьер-Лиги. Встречи с «Ноттингем Форест» и с «Манчестер Сити» завершились с одинаковым счётом 0:3. В период с 12 по 25 декабря 1953 года «красные» потерпели три подряд поражения в матчах чемпионата Англии с «Портсмутом» (1:5), «Манчестер Юнайтед» (1:5) и с «Вест Бромвичем» (2:5).

