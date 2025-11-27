Скидки
Заболотный относил записку и выбрасывал вейп, игроки почтили память Симоняна. Фото дерби

Заболотный относил записку и выбрасывал вейп, игроки почтили память Симоняна. Фото дерби
26 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором «Локомотив» принимал «Спартак». Победу со счётом 3:2 одержали красно-белые. «Спартак» вышел в полуфинал Пути РПЛ, обыграв «Локомотив» по сумме двух матчей — 6:3.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На 25-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прямым ударом со штрафного забил первый гол в матче. На 42-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде сравнял счёт. На 53-й минуте Маркиньос вывел «Спартак» вперёд. На 57-й минуте Пабло Солари забил третий гол в ворота железнодорожников. На 90+8-й минуте форвард «Локомотива» Николай Комличенко реализовал пенальти, установив окончательный счёт — 3:2.

