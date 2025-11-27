Скидки
КАМАЗ — Крылья Советов. Прямая трансляция
18:00 Мск
Генич отреагировал на победу «Спартака» в дерби с «Локомотивом», упомянув Романова

Комментарии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о победе «Спартака» в московском дерби с «Локомотивом» в матче 1/4 финала Кубка России (3:2) на фоне неопределённости, связанной с будущим исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Вадима Романова в клубе.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25'     1:1 Угальде – 43'     1:2 Маркиньос – 53'     1:3 Солари – 57'     2:3 Комличенко – 90+8'    

«Может Романова оставят?» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Романов является исполняющим обязанности наставника красно-белых после ухода из клуба серба Деяна Станковича. После 16 туров РПЛ «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице. В Кубке России команда добралась как минимум до 1/2 финала.

Главные футбольные дерби России:

