Генич отреагировал на победу «Спартака» в дерби с «Локомотивом», упомянув Романова

Известный футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о победе «Спартака» в московском дерби с «Локомотивом» в матче 1/4 финала Кубка России (3:2) на фоне неопределённости, связанной с будущим исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Вадима Романова в клубе.

«Может Романова оставят?» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Романов является исполняющим обязанности наставника красно-белых после ухода из клуба серба Деяна Станковича. После 16 туров РПЛ «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице. В Кубке России команда добралась как минимум до 1/2 финала.

