КАМАЗ — Крылья Советов. Прямая трансляция
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Денис Бояринцев объяснил, почему покинул пост главного тренера «Ротора»

Денис Бояринцев объяснил, почему покинул пост главного тренера «Ротора»
Комментарии

Бывший главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев рассказал о причинах своего ухода из волгоградского клуба.

Россия — Лига PARI . 20-й тур
24 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 2
Челябинск
Челябинск
0:1 Жиров – 32'     0:2 Носов – 90+6'    
Удаления: нет / Комиссаров – 45+1'

— Это было не только моим решением. У нас состоялся диалог с руководством, после которого решили прекратить сотрудничество. Но это абсолютно рабочий момент.

— К чему такая поспешность, учитывая, что до конца первой части сезона оставалась одна игра?
— Последние две игры сложились из ряда вон плохо. Это больше касается не результата, а содержания. Я сам очень недоволен, какую игру показали в этих встречах. Это основная движущая сила, которая привела к моей отставке. Понятно, что конец сезона, можно было перезагрузиться. Но бывают моменты, когда надо принимать решения. Думаю, если бы последний матч принёс положительный результат, вряд ли случилась бы отставка. Но не могу сказать, что у нас была сложная ситуация. Команда двигалась по определённому графику. Да, немного отстали от четвёрки, но не на много очков. Уверен, что весной «Ротор» будет бороться за задачи, которые сформулировал генеральный директор, — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом Чемпионата Марией Куцубеевой.

24 ноября после домашнего поражения от «Челябинска» (0:2) в матче 20-го тура Pari Первой лиги официальный телеграм-канал «Ротора» объявил, что главный тренер Денис Бояринцев покидает клуб по личным обстоятельствам. Этот проигрыш стал для волгоградцев вторым подряд и третьим в четырёх последних матчах.

В активе «Ротора» 29 очков в 20 матчах и седьмое место в турнирной таблице, отставание от зоны стыковых матчей составляет пять очков.

