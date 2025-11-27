Денис Бояринцев подвёл итоги работы в «Роторе»

Бывший главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев высказался о времени, проведённом в волгоградском клубе.

«Я хотел бы поблагодарить руководство клуба, что пригласили в команду. Мы провели хорошее время вместе, связанное с подъёмом клуба. Мы вместе вышли из Второй лиги, сохранили прописку. Руководство всё это время поддерживало нас, игроков. Всё остальное — жизнь и часть профессии. Очень хотелось продолжить работать на благо команды. «Ротор» — клуб с именем. Я люблю и уважаю его. Помню с 1990-х годов, когда там блистали многие футболисты, знаковые фигуры. У них большая история. Рад, что смог быть полезным команде и добиться хоть и скромных, но результатов», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом Чемпионата Марией Куцубеевой.

24 ноября после домашнего поражения от «Челябинска» (0:2) в матче 20-го тура Pari Первой лиги официальный телеграм-канал «Ротора» объявил, что главный тренер Денис Бояринцев покидает клуб по личным обстоятельствам. Этот проигрыш стал для волгоградцев вторым подряд и третьим в четырёх последних матчах. В активе «Ротора» 29 очков в 20 матчах и седьмое место в турнирной таблице, отставание от зоны стыковых матчей составляет пять очков.

Бояринцев возглавлял волгоградцев с мая 2024 года.

