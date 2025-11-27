Вадим Романов прокомментировал победу «Спартака» в кубковом дерби с «Локомотивом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов поделился эмоциями от победы в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 3:2.

— Я испытываю радость от победы. Испытываю радость от того, как команда играет. Я рад за ребят. Я доволен, когда такая игра приносит победу. Мы знали, каким образом действовать против «Локомотива». То, что мы задумывали, оно и воплотилось. Мы знаем, что делать в конкретной фазе.

— Кажется, что «Спартак» выглядел свежее.

— У нас был дополнительный день отдыха. Также я хотел бы отметить тяжелое поле. Наверное, где‑то мы были посвежее. Но в первом тайме потребовалось время на адаптацию к полю. Но потом мы чувствовали себя комфортно.

— «Спартак» с вами стал спокойнее.

— Да? Мне хотелось бы, чтобы команда была ещё увереннее, потому что есть большой потенциал. Надеюсь, что мы будем уверены, но не самоуверенны, — сказал Романов в эфире «Матч ТВ».

В 1/2 финала Пути РПЛ «Спартак» встретится с победителем пары «Динамо» Москва — «Зенит», которые сыграют 27 ноября. «Локомотив» продолжит участие в турнире в Пути регионов.

