Галактионов объяснил поражение «Локомотива» в кубковом дерби со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мыслями о поражении железнодорожников в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 2:3.

«Что касается первого тайма, то он был достаточно неплохим. Наши контрвыпады, атаки были острые. Повели, но необязательный пропущенный мяч подбил эмоциональный посыл. Надо признать, что второй тайм совершенно не получился. «Спартак» владел преимуществом и замены соперника добавили, в отличии от нас. Мы с вами говорили про состояние и надеялись, что ребятам хватит времени, но было видно, что соперник чуть‑чуть побыстрей», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

По итогам двухматчевого противостояния «Локомотив» уступил «Спартаку» (3:6) и продолжит участие в турнире в Пути регионов.

