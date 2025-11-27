Галактионов объяснил пропущенный мяч «Локомотива» в первом тайме игры со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил пропущенный мяч железнодорожников в первом тайме матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 2:3, а гол забил форвард Манфред Угальде.
«Пропущенный гол в первом тайме? Необязательный мяч, потому что дистанция была длинная и добивание. Суммарный момент. Невнимательность, потому что необходимо играть с игроками и не давать работать сопернику на добивании. В принципе, опять 1:0, и как дальше бы сложилась ситуация, если бы продолжали играть в своей манере… Сегодня, надо признать, второй тайм не удался», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».
По итогам двухматчевого противостояния «Локомотив» уступил «Спартаку» (3:6) и продолжит участие в турнире в Пути регионов.
- 27 ноября 2025
-
09:15
-
09:15
-
09:15
-
09:10
-
09:08
-
09:00
-
08:55
-
08:42
-
08:40
-
08:37
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:13
-
08:01
-
08:00
-
07:38
-
07:30
-
07:25
-
07:22
-
07:15
-
07:00
-
07:00
-
04:45
-
04:36
-
04:16
-
04:15
-
04:03
-
03:43
-
03:21
-
03:14
-
02:58
-
02:50
-
02:41
-
02:36