Галактионов объяснил пропущенный мяч «Локомотива» в первом тайме игры со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил пропущенный мяч железнодорожников в первом тайме матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 2:3, а гол забил форвард Манфред Угальде.

«Пропущенный гол в первом тайме? Необязательный мяч, потому что дистанция была длинная и добивание. Суммарный момент. Невнимательность, потому что необходимо играть с игроками и не давать работать сопернику на добивании. В принципе, опять 1:0, и как дальше бы сложилась ситуация, если бы продолжали играть в своей манере… Сегодня, надо признать, второй тайм не удался», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

По итогам двухматчевого противостояния «Локомотив» уступил «Спартаку» (3:6) и продолжит участие в турнире в Пути регионов.

