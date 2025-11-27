Определились три полуфиналиста Пути РПЛ Кубка России из четырёх

В Фонбет Кубке России определились три участника полуфинала плей-офф (Пути РПЛ) из четырёх. Ими стали ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак».

Отметим, что ЦСКА на стадии 1/4 финала прошёл по сумме двух встреч «Динамо» Махачкала (2:2, 5:4 пен.), «Краснодар» разгромил «Оренбург» (7:1 — 3:1, 4:0), а «Спартак» оказался сильнее «Локомотива» (6:3 — 3:1, 3:2).

В полуфинале турнира ЦСКА встретится с «Краснодаром». А «Спартак» узнает своего соперника сегодня, 27 ноября. В заключительной игре 1/4 финала московское «Динамо» встретится с «Зенитом». Первый матч завершился со счётом 3:1 в пользу бело-голубых.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».

Материалы по теме Галактионов объяснил поражение «Локомотива» в кубковом дерби со «Спартаком»

Главные футбольные дерби России: