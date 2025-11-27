Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хамрун Спартанс — Линкольн Ред Импс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились три полуфиналиста Пути РПЛ Кубка России из четырёх

Определились три полуфиналиста Пути РПЛ Кубка России из четырёх
Комментарии

В Фонбет Кубке России определились три участника полуфинала плей-офф (Пути РПЛ) из четырёх. Ими стали ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак».

Отметим, что ЦСКА на стадии 1/4 финала прошёл по сумме двух встреч «Динамо» Махачкала (2:2, 5:4 пен.), «Краснодар» разгромил «Оренбург» (7:1 — 3:1, 4:0), а «Спартак» оказался сильнее «Локомотива» (6:3 — 3:1, 3:2).

В полуфинале турнира ЦСКА встретится с «Краснодаром». А «Спартак» узнает своего соперника сегодня, 27 ноября. В заключительной игре 1/4 финала московское «Динамо» встретится с «Зенитом». Первый матч завершился со счётом 3:1 в пользу бело-голубых.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».

Материалы по теме
Галактионов объяснил поражение «Локомотива» в кубковом дерби со «Спартаком»

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android