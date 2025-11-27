Бояринцев назвал три команды Первой лиги с сильнейшим подбором футболистов

Бывший главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев рассказал, чем ему нравится Pari Первая лига, и назвал её клубы с сильнейшими составами.

«Чем хороша Первая лига — любая команда может обыграть любую. Команда с первого места может проиграть последней. «Уралу» и «Факелу» тяжело даются выезды, хотя воронежцы набрали неплохой ход. У этих двух команд и у «Родины» сильнейший подбор игроков. Остальные команды борются. По конструктивному футболу выделил бы тульский «Арсенал». Мне нравится, в каком стиле играет команда. Хотя в Волгограде они упростили немного, сыграли на результат — и победили 2:1», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 20 туров турнирную таблицу Первой лиги возглавляет воронежский «Факел», набравший 45 очков, на втором месте с прямым выходом в Мир РПЛ находится екатеринбургский «Урал» — 40 очков. Места в зоне стыковых матчей занимают московская «Родина» (35 очков) и «Спартак» из Костромы (34 очка).