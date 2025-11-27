«Арсенал» уверенно победил «Баварию» в ЛЧ, Овечкин забил 908-й гол в НХЛ. Главное к утру

Лондонский «Арсенал» обыграл мюнхенскую «Баварию» в ключевом матче 5-го тура Лиги чемпионов, 40-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин улучшил снайперский рекорд НХЛ до 908 заброшенных шайб, «Спартак» победил «Локомотив» в Кубке России и вышел в полуфинал Пути РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».