Хамрун Спартанс — Линкольн Ред Импс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

27 ноября главные новости спорта, футбол, Лига чемпионов, Кубок России, хоккей, НХЛ, КХЛ, Александр Овечкин, Килиан Мбаппе

«Арсенал» уверенно победил «Баварию» в ЛЧ, Овечкин забил 908-й гол в НХЛ. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Лондонский «Арсенал» обыграл мюнхенскую «Баварию» в ключевом матче 5-го тура Лиги чемпионов, 40-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин улучшил снайперский рекорд НХЛ до 908 заброшенных шайб, «Спартак» победил «Локомотив» в Кубке России и вышел в полуфинал Пути РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Арсенал» победил «Баварию» в матче 5-го тура Лиги чемпионов.
  2. Александр Овечкин забил 908-й гол в НХЛ.
  3. «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.
  4. Покер Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов.
  5. Гол Овечкина помог «Вашингтону» нанести «Виннипегу» третье поражение подряд в НХЛ.
  6. Хет-трик Витиньи помог «ПСЖ» обыграть «Тоттенхэм» в матче с восемью голами и удалением.
  7. «Ростов» победил «Нефтехимик» и встретится с «Динамо» Мх в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
  8. «Пафос» вырвал ничью у «Монако» в матче Лиги чемпионов, Головин отыграл 65 минут.
  9. «Ливерпуль» разгромно проиграл ПСВ в матче Лиги чемпионов.
  10. Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Калгари», у Кузнецова ассист.
  11. 35 сейвов Шестёркина и гол+пас Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Каролину».
  12. Шайба Капризова в овертайме помогла «Миннесоте» одолеть «Чикаго». Левшунов забил.
  13. «Динамо» в Москве с минимальным счётом победило лидера Запада «Локомотив».
  14. СКА в концовке вырвал победу у «Северстали», армейцы забросили шесть шайб в игре.
Топ-события четверга: «Динамо» — «Зенит», Малкин и Овечкин в НХЛ, лыжные гонки и биатлон
