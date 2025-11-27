«Арсенал» уверенно победил «Баварию» в ЛЧ, Овечкин забил 908-й гол в НХЛ. Главное к утру
Лондонский «Арсенал» обыграл мюнхенскую «Баварию» в ключевом матче 5-го тура Лиги чемпионов, 40-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин улучшил снайперский рекорд НХЛ до 908 заброшенных шайб, «Спартак» победил «Локомотив» в Кубке России и вышел в полуфинал Пути РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Арсенал» победил «Баварию» в матче 5-го тура Лиги чемпионов.
- Александр Овечкин забил 908-й гол в НХЛ.
- «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.
- Покер Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов.
- Гол Овечкина помог «Вашингтону» нанести «Виннипегу» третье поражение подряд в НХЛ.
- Хет-трик Витиньи помог «ПСЖ» обыграть «Тоттенхэм» в матче с восемью голами и удалением.
- «Ростов» победил «Нефтехимик» и встретится с «Динамо» Мх в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
- «Пафос» вырвал ничью у «Монако» в матче Лиги чемпионов, Головин отыграл 65 минут.
- «Ливерпуль» разгромно проиграл ПСВ в матче Лиги чемпионов.
- Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Калгари», у Кузнецова ассист.
- 35 сейвов Шестёркина и гол+пас Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Каролину».
- Шайба Капризова в овертайме помогла «Миннесоте» одолеть «Чикаго». Левшунов забил.
- «Динамо» в Москве с минимальным счётом победило лидера Запада «Локомотив».
- СКА в концовке вырвал победу у «Северстали», армейцы забросили шесть шайб в игре.
