Вратарь «Спартака» Помазун: смерть Никиты Симоняна — большая потеря мирового футбола

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун высказался о легендарном футболисте красно-белых и сборной СССР Никите Симоняне.

«Уход из жизни Никиты Симоняна — это большая потеря для всего вообще футбола. Человек, который забил первый гол СССР на чемпионате мира. Насколько я знаю, он последний человек, который выигрывал Олимпиаду и был в живых. Это большая потеря для всего мирового футбола», — сказал Помазун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Никиты Симоняна не стало 23 ноября на 100-м году жизни. Церемония прощания с лучшим бомбардиром в истории «Спартака» пройдёт на домашней арене красно-белых завтра, 27 ноября. Затем Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве.

