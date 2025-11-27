Карпин отреагировал на слова Гурцкая, что экс-тренер «Динамо» просил усиления штаба

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на заявления футбольного агента Тимура Гурцкая, что экс-наставник «Динамо» просил усиления состава и тренерского штаба перед своим уходом из команды.

— По данным Тимура Гурцкая, недавно у вас состоялась встреча с руководством «Динамо» и вы просили об усилении — не только состава, но и штаба. Это правда?

— Нет. Я же находился в сборной: сначала в Санкт-Петербурге, а потом в Сочи. После игры с Чили тоже никаких встреч не было — только телефонный разговор с Юрием Алексеевичем Соловьёвым (один из ключевых кураторов «Динамо». — Прим. «Чемпионата»). Всё, — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».

Карпин покинул пост наставника московского «Динамо» в ноябре 2025 года. Специалист возглавил бело-голубых прошлым летом. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Ролан Гусев.

Самая крупная победа «Динамо»: