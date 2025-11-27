Денис Бояринцев рассказал о планах после ухода из «Ротора»

Бывший главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев сообщил о своих дальнейших планах после увольнения из волгоградского клуба.

«План один — побыть с семьёй. Я полтора года был без отпуска. Бывают моменты, когда работа сама находит. Если будут предложения, рассмотрю, невзирая на отпускные настроения. В нашей профессии работой нельзя разбрасываться. Буду рассматривать любые варианты. Ну а так хочется отдохнуть, отметить Новый год. Может, будет пауза до весны, но ничего страшного», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

24 ноября после домашнего поражения от «Челябинска» (0:2) в матче 20-го тура Pari Первой лиги официальный телеграм-канал «Ротора» объявил, что главный тренер Денис Бояринцев покидает клуб по личным обстоятельствам. Бояринцев возглавлял волгоградцев с мая 2024 года.

