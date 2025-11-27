Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хамрун Спартанс — Линкольн Ред Импс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Бояринцев рассказал о планах после ухода из «Ротора»

Денис Бояринцев рассказал о планах после ухода из «Ротора»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев сообщил о своих дальнейших планах после увольнения из волгоградского клуба.

«План один — побыть с семьёй. Я полтора года был без отпуска. Бывают моменты, когда работа сама находит. Если будут предложения, рассмотрю, невзирая на отпускные настроения. В нашей профессии работой нельзя разбрасываться. Буду рассматривать любые варианты. Ну а так хочется отдохнуть, отметить Новый год. Может, будет пауза до весны, но ничего страшного», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

24 ноября после домашнего поражения от «Челябинска» (0:2) в матче 20-го тура Pari Первой лиги официальный телеграм-канал «Ротора» объявил, что главный тренер Денис Бояринцев покидает клуб по личным обстоятельствам. Бояринцев возглавлял волгоградцев с мая 2024 года.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги

Видео: «Челябинск» в меньшинстве обыграл «Ротор» в матче Первой лиги

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android