Бояринцев назвал трёх игроков «Ротора», спрогрессировавших за время совместной работы

Бывший главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев рассказал, какие игроки волгоградского клуба добились наибольшего прогресса под его руководством.

«Арбузов очень хорошо раскрылся в команде. Ярослав — воспитанник ЦСКА, пришёл к нам в аренду из «Балтики». Вот он сильно спрогрессировал. Если бы не мелкие повреждения, Ярослав провёл бы хороший сезон. Никита Плотников — тоже. К сожалению, потеряли его в игре с «Енисеем». Получил сложную травму, не мог восстановиться. В том году Никита сильно прибавил.

Все остальные уже достаточно опытные парни. Илья Сафронов пришёл к нам из «Сочи», где не смог себя проявить. У нас же он лучший бомбардир. Несмотря на возраст, спрогрессировал. Столько ещё не забивал в Первой лиге.

Игроки у «Ротора» самобытные. Могу сказать всем ребятам спасибо за работу. А что случилось в последних двух матчах — это футбол. Всё бывает. Пройдёт время, и «Ротор» добьётся, чего хочет», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

24 ноября после домашнего поражения от «Челябинска» (0:2) в матче 20-го тура Pari Первой лиги официальный телеграм-канал «Ротора» объявил, что главный тренер Денис Бояринцев покидает клуб по личным обстоятельствам. Бояринцев возглавлял волгоградцев с мая 2024 года.

Видео: «Челябинск» в меньшинстве обыграл «Ротор» в матче Первой лиги