Расписание матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 27 ноября

Хамрун Спартанс — Линкольн Ред Импс. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги Европы сезона—2025/2026 по футболу на 27 ноября

Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 ноября, состоятся 18 матчей 5-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги Европы 27 ноября (время московское):

20:45. «Лудогорец» – «Сельта»;
20:45. ПАОК – «Бранн»;
20:45. «Фенербахче» – «Ференцварош»;
20:45. «Астон Вилла» – «Янг Бойз»;
20:45. «Лилль» – «Динамо» Загреб;
20:45. «Фейеноорд» – «Селтик»;
20:45. «Порту» – «Ницца»;
20:45. «Рома» – «Мидтьюлланн»;
20:45. «Виктория» Пльзень – «Фрайбург»;
23:00. «Генк» – «Базель»;
23:00. «Гоу Эхед Иглс» – «Штутгарт»;
23:00. «Панатинаикос» – «Штурм»;
23:00. «Ноттингем Форест» – «Мальмё»;
23:00. «Црвена Звезда» – ФКСБ;
23:00. «Рейнджерс» – «Брага»;
23:00. «Маккаби» Тель-Авив – «Лион»;
23:00. «Бетис» – «Утрехт»;
23:00. «Болонья» – «Ред Булл Зальцбург».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт в городе Франкфурт-на-Майне на стадионе «Вальдштадион». Решающий матч соревнования состоится 26 мая 2026 года.

Календарь матчей Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
