Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 27 ноября

Сегодня, 27 ноября, пройдут матчи первого этапа 1/4 финала Пути регионов и 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Кубка России 27 ноября (время московское)
1/4 финала Пути РПЛ:
20:30. «Динамо» Москва — «Зенит» (3:1).
1/4 финала Пути регионов:
18:00 «КАМАЗ» — «Крылья Советов».
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.