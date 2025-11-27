Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 27 ноября

Сегодня, 27 ноября, пройдут матчи первого этапа 1/4 финала Пути регионов и 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 27 ноября (время московское)

1/4 финала Пути РПЛ:

20:30. «Динамо» Москва — «Зенит» (3:1).

1/4 финала Пути регионов:

18:00 «КАМАЗ» — «Крылья Советов».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.