Восемь голов и удаление — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Тоттенхэм»

Накануне на поле стадиона «Парк де Пренс» во Франции состоялся матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Местный «ПСЖ» одержал волевую победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счётом 5:3.
Видеообзор матча:
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В составе хозяев хет-трик оформил полузащитник Витинья, также голы на счету Фабиана Руиса и Вильяма Пачо. У гостей дубль в активе Рандаля Коло Муани (принадлежит «ПСЖ») и гол Ришарлисона (с передачи Коло Муани). В конце матча арбитр встречи Феликс Цвайер после просмотра VAR показал прямую красную карточку защитнику «ПСЖ» Лукасу Эрнандесу.
«ПСЖ» набрал 12 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы общего этапа Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» с восемью голами опустился на 15-ю строчку.
- 27 ноября 2025
