Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей Лиги конференций — 2025/2026 по футболу на 27 ноября

Сегодня, 27 ноября, состоятся матчи 4-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги конференций на 27 ноября (время московское):

20:45. «Хамрун Спартанс» (Мальта) – «Линкольн» (Гибралтар);

20:45. «Ракув» (Польша) – «Рапид» В (Австрия);

20:45. «Лех» П (Польша) – «Лозанна» (Швейцария);

20:45. «Университатя» Кр (Румыния) – «Майнц» (Германия);

20:45. «Сигма Оломоуц» (Чехия) – «Целе» (Словения);

20:45. «Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Хеккен» (Швеция);

20:45. «Слован» Бр (Словакия) – «Райо Вальекано» (Испания);

20:45. «Омония» (Кипр) – «Динамо» К (Украина);

20:45. АЗ Алкмар (Нидерланды) – «Шелбурн» (Ирландия);

23:00. «Абердин» (Шотландия) – «Ноа» (Армения);

23:00. «Риека» (Хорватия) – АЕК Ларнака (Кипр);

23:00. «Ягеллония» (Польша) – КуПС (Финляндия);

23:00. «Страсбург» (Франция) – «Кристал Пэлас» (Англия);

23:00. «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Шахтёр» (Украина);

23:00. «Легия» (Польша) – «Спарта» П (Чехия);

23:00. «Фиорентина» (Италия) – АЕК Афины (Греция);

23:00. «Брейдаблик» (Исландия) – «Самсунспор» (Турция);

23:00. «Дрита» (Косово) – «Шкендия» (Северная Македония).

Действующим победителем Лиги конференций является английский «Челси», обыгравший в финале прошлого розыгрыша турнира испанский «Бетис» (4:1).