Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хамрун Спартанс — Линкольн Ред Импс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Назван тренер, который может сменить Арне Слота в «Ливерпуле»

Назван тренер, который может сменить Арне Слота в «Ливерпуле»
Комментарии

Бывший тренер «Тоттенхэма» и «Ноттингем Форест» Ангелос Постекоглу может возглавить «Ливерпуль», если руководство клуба примет решение уволить Арне Слота. Об этом сообщает TEAMtalk.

По данным источника, нидерландский специалист по-прежнему пользуется поддержкой боссов мерсисайдского клуба, однако владельцы «Ливерпуля» восхищаются Постекоглу и считают его подходящей кандидатурой на роль главного тренера команды.

Арне Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024-го. Под его руководством «красные» выиграли английскую Премьер-лигу по итогам сезона-2024/2025. В нынешнем сезоне «Ливерпуль» проиграл девять матчей с учётом всех соревнований, накануне уступив ПСВ (1:4) в Лиге чемпионов.

Материалы по теме
Слот высказался о своём будущем в «Ливерпуле» после поражения в матче с ПСВ в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android