Игрок ЦСКА Попович: после матча с «Динамо» Мх Челестини подошёл и сказал: «Браво»

Полузащитник московского ЦСКА Матия Попович высказался о работе с главным тренером армейцев Фабио Челестини. Вчера, 26 ноября, ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» (2:2, 5:4 пен. по сумме двух матчей) и вышел в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Матия Попович отметился забитым мячом на 90-й минуте.

«Работа под руководством Фабио Челестини проходит отлично. Мне нужно расти как игроку, увеличивать свой вклад в успехи команды. После игры тренер подошёл ко мне, поздравил с голом и сказал: «Браво». Мы оба радовались победе», — сказал Попович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.