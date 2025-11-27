Игрок ЦСКА Попович: после матча с «Динамо» Мх Челестини подошёл и сказал: «Браво»
Полузащитник московского ЦСКА Матия Попович высказался о работе с главным тренером армейцев Фабио Челестини. Вчера, 26 ноября, ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» (2:2, 5:4 пен. по сумме двух матчей) и вышел в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Матия Попович отметился забитым мячом на 90-й минуте.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
5 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Аларкон – 8' 1:1 Попович – 68' 2:1 Попович – 90'
«Работа под руководством Фабио Челестини проходит отлично. Мне нужно расти как игроку, увеличивать свой вклад в успехи команды. После игры тренер подошёл ко мне, поздравил с голом и сказал: «Браво». Мы оба радовались победе», — сказал Попович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
