Главная Футбол Новости

«Рассматривали матч как отдельный». Романов — об игре «Спартака» с «Локо» в Кубке России

«Рассматривали матч как отдельный». Романов — об игре «Спартака» с «Локо» в Кубке России
Аудио-версия:
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадим Романов высказался о победе в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным «Локомотивом» со счётом 3:2 (6:3 по сумме двух игр).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25'     1:1 Угальде – 43'     1:2 Маркиньос – 53'     1:3 Солари – 57'     2:3 Комличенко – 90+8'    

«Хорошая получилась игра по содержанию. Остался доволен действиями и в атаке, и при обороне. Выглядели сбалансированно, были сильны командой. Рассматривали матч как отдельный, без привязки к результату первой встречи.

В первом тайме дали игровое время Рябчуку и Хлусевичу, которые заслужили это своей работой на тренировках. Но немного не хватало взаимодействий на левом фланге, которые вернулись с выходом Дмитриева и Маркиньоса. То же самое можно сказать про Криса Мартинса, который ближе к правому краю был немного не в своей тарелке. Поэтому в перерыве внесли три изменения», — приводит слова Романова официальный сайт «Спартака».

