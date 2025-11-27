Скидки
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

«КАМАЗ» — «Крылья Советов»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 18:00 мск

«КАМАЗ» — «Крылья Советов»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 18:00 мск
Комментарии

Сегодня, 27 ноября, состоится матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «КАМАЗом» и самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдёт на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. В качестве главного арбитра выступит Станислав Матвеев из Троицка. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
27 ноября 2025, четверг. 18:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Не начался
Крылья Советов
Самара
В последний раз «Крылья Советов» играли с «КАМАЗом» летом 2024-го. Тогда самарцы уступили со счётом 1:2 в товарищеском матче.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Комментарии
