«Был план: затягивать соперника в свою игру». Симеоне — о матче «Атлетико» с «Интером»

Главный тренер испанского «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне прокомментировал победу в матче общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Интером». «Атлетико» выиграл со счётом 2:1.

«У нас был план: затягивать соперника в свою игру, пытаться отобрать мяч и использовать контратаки. У нас их было не так много, как нам хотелось бы, но кое-что мы всё-таки выжали. Во втором тайме задействовали тех, кто был в нашем распоряжении, для решающего рывка. В итоге нам удалось выиграть очень трудный матч против сильного соперника, способного играть очень разнообразно», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.