«Был план: затягивать соперника в свою игру». Симеоне — о матче «Атлетико» с «Интером»
Поделиться
Главный тренер испанского «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне прокомментировал победу в матче общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Интером». «Атлетико» выиграл со счётом 2:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Альварес – 9' 1:1 Зелиньски – 54' 2:1 Хименес – 90+3'
«У нас был план: затягивать соперника в свою игру, пытаться отобрать мяч и использовать контратаки. У нас их было не так много, как нам хотелось бы, но кое-что мы всё-таки выжали. Во втором тайме задействовали тех, кто был в нашем распоряжении, для решающего рывка. В итоге нам удалось выиграть очень трудный матч против сильного соперника, способного играть очень разнообразно», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 ноября 2025
-
10:57
-
10:54
-
10:53
-
10:51
-
10:50
-
10:47
-
10:36
-
10:35
-
10:31
-
10:30
-
10:20
-
10:13
-
10:07
-
10:02
-
10:01
-
10:00
-
10:00
-
09:58
-
09:49
-
09:47
-
09:35
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:25
-
09:24
-
09:15
-
09:15
-
09:15
-
09:10
-
09:08
-
09:00
-
08:55
-
08:42
-
08:40