Главная Футбол Новости

«Был план: затягивать соперника в свою игру». Симеоне — о матче «Атлетико» с «Интером»

«Был план: затягивать соперника в свою игру». Симеоне — о матче «Атлетико» с «Интером»
Комментарии

Главный тренер испанского «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне прокомментировал победу в матче общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Интером». «Атлетико» выиграл со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Альварес – 9'     1:1 Зелиньски – 54'     2:1 Хименес – 90+3'    

«У нас был план: затягивать соперника в свою игру, пытаться отобрать мяч и использовать контратаки. У нас их было не так много, как нам хотелось бы, но кое-что мы всё-таки выжали. Во втором тайме задействовали тех, кто был в нашем распоряжении, для решающего рывка. В итоге нам удалось выиграть очень трудный матч против сильного соперника, способного играть очень разнообразно», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

