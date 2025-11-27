Тренер «Интера» Киву прокомментировал поражение от «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Главный тренер итальянского «Интера» Кристиан Киву высказался о поражении в матче общего этапа Лиги чемпионов с испанским «Атлетико» Мадрид (1:2). В составе «Интера» отличился Пётр Зелиньски. За «Атлетико» забили Хулиан Альварес и Хосе Хименес. Последний стал автором победного гола на 90+3-й минуте.

«Мы сильно разочарованы. Это был отличный матч. Во втором тайме мы здорово отреагировали на пропущенный мяч. Мы оборонялись немного низко, пытались контратаковать и допустили несколько ошибок в передачах. Мы могли сыграть точнее. К сожалению, в том углу, на последних секундах, мы проиграли», — приводит слова Киву официальный сайт УЕФА.