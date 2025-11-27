Владимир Путин прислал венок ушедшему из жизни Никите Симоняну

Президент Российской Федерации Владимир Путин прислал венок ушедшему из жизни легендарному футболисту «Спартака» и сборной СССР Никите Симоняну, сообщает корреспондент «Чемпионата». Симонян умер 23 ноября. Ему было 99 лет.

Фото: «Чемпионат»

Вместе со «Спартаком» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом Союза Советских Социалистических Республик в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых. На его счету 160 голов за московскую команду.