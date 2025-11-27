Скидки
Хамрун Спартанс — Линкольн Ред Импс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Фото: на стадионе «Лукойл Арена» проходит церемония прощания с Никитой Симоняном

Фото: на стадионе «Лукойл Арена» проходит церемония прощания с Никитой Симоняном
В эти минуты на стадионе «Лукойл Арена» в Москве проходит церемония прощания с ушедшим из жизни легендарным футболистом столичного «Спартака» Никитой Симоняном. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Лучший бомбардир в истории московского «Спартака» ушёл из жизни в возрасте 99 лет. О смерти Никиты Симоняна стало известно в ночь на 24 ноября. Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока (1952, 1953, 1956, 1958), и дважды – в качестве главного тренера (1962, 1969). Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

