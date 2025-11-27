Скидки
Хамрун Спартанс — Линкольн Ред Импс. Прямая трансляция
Бояринцев объяснил, почему «Ротор» два с половиной месяца не побеждал в гостях

Бывший главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев объяснил, почему команда длительное время не побеждала в гостевых матчах.

— Мы попали в непростой график. Провели семь матчей, шесть из которых — на выезде. Только дома сыграли с «Черноморцем» — обыграли и поднялись на третью строчку. Потом был сложный выезд — «Факел» и «Родина». Второй матч сыграли лучше. Были голевые моменты, а в Воронеже провалились, приехав с одним центральным защитником. В обороне были проблемы. Только в начале сезона играли удачно на выезде. Ничью с «Уралом» можно назвать удачным результатом — эта команда борется за выход в РПЛ. Есть определённая статистика, что выезды получились не слишком удачными. Мы выпали из четвёрки, но параллели я бы не проводил. Есть статистика, но в том году на выезде мы набрали больше очков, чем дома. Но сезоны бывают разными, — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В активе «Ротора» 29 очков в 20 матчах и седьмое место в турнирной таблице, отставание от зоны стыковых матчей составляет пять очков.

