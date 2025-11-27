Бубнов: дерби «Спартак» — ЦСКА на самом деле было ничейным

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Спартак» мог сыграть вничью с ЦСКА в матче 16-го тура Мир РПЛ. Прошедшая на стадионе «Лукойл Арена» встреча завершилась победой красно-белых со счётом 1:0. Единственный гол забил игравший левого защитника Игорь Дмитриев.

«Такая вот игра. Она на самом деле была ничейная. А вот «Локомотив» — «Краснодар», там «Краснодар» должен был выигрывать. А получилось наоборот, понимаешь?» — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 34 очка. ЦСКА — второй (33). Тройку лидеров замыкает «Зенит» (33).