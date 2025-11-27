Скидки
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Раскрывать внутреннюю кухню не буду». Вадим Романов — об изменениях в «Спартаке»

«Раскрывать внутреннюю кухню не буду». Вадим Романов — об изменениях в «Спартаке»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадим Романов высказался об изменениях в игре команды. Ранее клуб покинул главный тренер Деян Станкович.

— Со стороны кажется, что «Спартак» вдохновился футболом из прошлого, были «стеночки» и забегания. Что вы изменили в тренировках перед этой игрой?
— Приятно, что наш футбол так смотрится со стороны. Хотим демонстрировать подобное и дальше, игроки для этого есть. Раскрывать внутреннюю кухню не буду. Но можно провести параллели, безусловно. Определённые действия для этого произвели, провели разговоры, — приводит слова Романова официальный сайт «Спартака».

