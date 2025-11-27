«На плохом французском». Мбаппе рассказал, как над ним издевались фанаты «Олимпиакоса»
Поделиться
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, что во время разминки перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Олимпиакосом» над ним издевались болельщики греческого клуба.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Шикинью – 8' 1:1 Мбаппе – 22' 1:2 Мбаппе – 24' 1:3 Мбаппе – 29' 2:3 Тареми – 52' 2:4 Мбаппе – 60' 3:4 Эль-Кааби – 81'
«О, да, да, да, было такое, прямо во время разминки! Они что-то говорили по-французски, но, знаете, на очень плохом французском. Акцент ужасный! Такова жизнь, что сделаешь. Ничего страшного, я был сосредоточен на своей команде, на том, чтобы помочь «Реалу» выиграть», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.
Игра «Олимпиакос» — «Реал» прошла накануне, 26 ноября. Встречу принимал стадион имени Георгиоса Караискакиса в Греции. Матч завершился победой «сливочных» со счётом 4:3.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 ноября 2025
-
10:57
-
10:54
-
10:53
-
10:51
-
10:50
-
10:47
-
10:36
-
10:35
-
10:31
-
10:30
-
10:20
-
10:13
-
10:07
-
10:02
-
10:01
-
10:00
-
10:00
-
09:58
-
09:49
-
09:47
-
09:35
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:25
-
09:24
-
09:15
-
09:15
-
09:15
-
09:10
-
09:08
-
09:00
-
08:55
-
08:42
-
08:40