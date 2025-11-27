Скидки
«На плохом французском». Мбаппе рассказал, как над ним издевались фанаты «Олимпиакоса»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, что во время разминки перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Олимпиакосом» над ним издевались болельщики греческого клуба.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Шикинью – 8'     1:1 Мбаппе – 22'     1:2 Мбаппе – 24'     1:3 Мбаппе – 29'     2:3 Тареми – 52'     2:4 Мбаппе – 60'     3:4 Эль-Кааби – 81'    

«О, да, да, да, было такое, прямо во время разминки! Они что-то говорили по-французски, но, знаете, на очень плохом французском. Акцент ужасный! Такова жизнь, что сделаешь. Ничего страшного, я был сосредоточен на своей команде, на том, чтобы помочь «Реалу» выиграть», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Игра «Олимпиакос» — «Реал» прошла накануне, 26 ноября. Встречу принимал стадион имени Георгиоса Караискакиса в Греции. Матч завершился победой «сливочных» со счётом 4:3.

