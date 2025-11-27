«На плохом французском». Мбаппе рассказал, как над ним издевались фанаты «Олимпиакоса»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, что во время разминки перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Олимпиакосом» над ним издевались болельщики греческого клуба.

«О, да, да, да, было такое, прямо во время разминки! Они что-то говорили по-французски, но, знаете, на очень плохом французском. Акцент ужасный! Такова жизнь, что сделаешь. Ничего страшного, я был сосредоточен на своей команде, на том, чтобы помочь «Реалу» выиграть», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Игра «Олимпиакос» — «Реал» прошла накануне, 26 ноября. Встречу принимал стадион имени Георгиоса Караискакиса в Греции. Матч завершился победой «сливочных» со счётом 4:3.