«В этом матче было много хорошего». Франк — о поражении «Тоттенхэма» от «ПСЖ»

Главный тренер английского «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк прокомментировал поражение в матче общего этапа Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен». «Тоттенхэм» проиграл со счётом 3:5.

«Я очень доволен выступлением. Сегодня в большей степени проявились самобытность команды, её смелость и напористость.

В этой встрече было много хорошего. Два нападающих забили на двоих три гола, вся команда сыграла очень хорошо. Мы играли на положительный результат и заслуживали его своей игрой, но мы пропустили несколько необязательных голов», — приводит слова Франка официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.