«В этом матче было много хорошего». Франк — о поражении «Тоттенхэма» от «ПСЖ»
Главный тренер английского «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк прокомментировал поражение в матче общего этапа Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен». «Тоттенхэм» проиграл со счётом 3:5.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Ришарлисон – 35' 1:1 Витинья – 45' 1:2 Коло Муани – 50' 2:2 Витинья – 53' 3:2 Руис – 59' 4:2 Пачо – 65' 4:3 Коло Муани – 73' 5:3 Витинья – 76'
Удаления: Эрнандес – 90+3' / нет
«Я очень доволен выступлением. Сегодня в большей степени проявились самобытность команды, её смелость и напористость.
В этой встрече было много хорошего. Два нападающих забили на двоих три гола, вся команда сыграла очень хорошо. Мы играли на положительный результат и заслуживали его своей игрой, но мы пропустили несколько необязательных голов», — приводит слова Франка официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.
