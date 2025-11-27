Скидки
20:30 Мск
«В этом матче было много хорошего». Франк — о поражении «Тоттенхэма» от «ПСЖ»

Главный тренер английского «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк прокомментировал поражение в матче общего этапа Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен». «Тоттенхэм» проиграл со счётом 3:5.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Ришарлисон – 35'     1:1 Витинья – 45'     1:2 Коло Муани – 50'     2:2 Витинья – 53'     3:2 Руис – 59'     4:2 Пачо – 65'     4:3 Коло Муани – 73'     5:3 Витинья – 76'    
Удаления: Эрнандес – 90+3' / нет

«Я очень доволен выступлением. Сегодня в большей степени проявились самобытность команды, её смелость и напористость.

В этой встрече было много хорошего. Два нападающих забили на двоих три гола, вся команда сыграла очень хорошо. Мы играли на положительный результат и заслуживали его своей игрой, но мы пропустили несколько необязательных голов», — приводит слова Франка официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.

