Футбол

Игрок ЦСКА Круговой: со «Спартаком» получил реально сильный ушиб — сейчас есть последствия

Игрок ЦСКА Круговой: со «Спартаком» получил реально сильный ушиб — сейчас есть последствия
Комментарии

Защитник ЦСКА Данил Круговой признался, что получил сильный ушиб в матче 16-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (0:1). Футболиста заменили в первом тайме встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Обидно, что в дерби пропустили курьёзный гол. Особо в атаке ничего не получилось. Очень расстроился из-за того, что не смог продолжить матч — получил реально сильный ушиб. Я не то что бегать, а встать не мог. Сейчас есть последствия. Ушиб будет болеть — там отёк. Надеялся, что с «Динамо» удастся избежать этого. На разминке не болело, но в игре заболело. Из-за этого не смог отдать себя на 100 процентов», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

