Игрок ЦСКА Круговой: со «Спартаком» получил реально сильный ушиб — сейчас есть последствия
Поделиться
Защитник ЦСКА Данил Круговой признался, что получил сильный ушиб в матче 16-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (0:1). Футболиста заменили в первом тайме встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'
«Обидно, что в дерби пропустили курьёзный гол. Особо в атаке ничего не получилось. Очень расстроился из-за того, что не смог продолжить матч — получил реально сильный ушиб. Я не то что бегать, а встать не мог. Сейчас есть последствия. Ушиб будет болеть — там отёк. Надеялся, что с «Динамо» удастся избежать этого. На разминке не болело, но в игре заболело. Из-за этого не смог отдать себя на 100 процентов», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 ноября 2025
-
10:57
-
10:54
-
10:53
-
10:51
-
10:50
-
10:47
-
10:36
-
10:35
-
10:31
-
10:30
-
10:20
-
10:13
-
10:07
-
10:02
-
10:01
-
10:00
-
10:00
-
09:58
-
09:49
-
09:47
-
09:35
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:25
-
09:24
-
09:15
-
09:15
-
09:15
-
09:10
-
09:08
-
09:00
-
08:55
-
08:42
-
08:40