Главная Футбол Новости

Ульви Бабаев поделился впечатлениями от дебюта за молодёжную сборную России

Ульви Бабаев поделился впечатлениями от дебюта за молодёжную сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Ульви Бабаев высказался о дебюте в молодёжной сборной России. В ноябре национальная команда выиграла Кубок Манаса в Кыргызстане.

— В ноябре ты дебютировал в молодёжной сборной России. На твоём счету три гола и передача на турнире в Киргизии, плюс звание лучшего бомбардира. Дебют можно назвать идеальным?
— Плохим его точно не назовёшь. Прекрасное начало, отличная возможность приехать в сборную, провести хороший турнир, плюс были определённые награды. Поэтому была мотивация выходить на матчи и давать результат.

— Как с командой отпраздновали завоёванный трофей?
— Порадовались после игры, в автобусе что-то спели, было весело, — приводит слова Бабаева официальный сайт «Динамо».

Материалы по теме
Комментарии
