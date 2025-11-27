«Стало намного проще». Валерий Карпин — об уходе из «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин признался, что ему стало намного проще после того, как он покинул клуб. Вместе с тем специалист отметил, что не успел ещё восстановиться полностью. Карпин ушёл из «Динамо» 17 ноября. Команду он возглавил прошлым летом.

— Вы покинули «Динамо» больше недели назад. Получилось выдохнуть?

— Конечно, стало намного проще. Но сказать, что я уже полностью выдохнул и восстановился — как психологически, так и физически, — пока нельзя, — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».

Карпин возглавлял «Динамо», параллельно работая в сборной России. Ранее специалист трудился в «Ростове».