Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хамрун Спартанс — Линкольн Ред Импс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Стало намного проще». Валерий Карпин — об уходе из «Динамо»

«Стало намного проще». Валерий Карпин — об уходе из «Динамо»
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин признался, что ему стало намного проще после того, как он покинул клуб. Вместе с тем специалист отметил, что не успел ещё восстановиться полностью. Карпин ушёл из «Динамо» 17 ноября. Команду он возглавил прошлым летом.

— Вы покинули «Динамо» больше недели назад. Получилось выдохнуть?
— Конечно, стало намного проще. Но сказать, что я уже полностью выдохнул и восстановился — как психологически, так и физически, — пока нельзя, — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».

Карпин возглавлял «Динамо», параллельно работая в сборной России. Ранее специалист трудился в «Ростове».

Материалы по теме
Александр Бубнов: Карпин весь совет директоров «Динамо» раком поставил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android