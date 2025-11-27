Скидки
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Предвкушаю эту встречу». Игрок «Динамо» Бабаев — о предстоящем матче с «Зенитом» в КР

Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Ульви Бабаев высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 27 ноября. В первом матче «Динамо» на выезде одержало победу — 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
— Первый матч с «Зенитом» можно назвать идеальным по качеству игры?
— Это была отличная игра, в которой у всех было огромное желание победить и все выложились на сто процентов. Это был очень важный для нас матч, и этот результат – заслуга всех игроков.

— Ответный матч в четверг для тебя, наверное, будет самым важным на домашней арене. С какими эмоциями его ждёшь?
— Предвкушаю эту встречу, потому что играть с топ-клубами всегда очень приятно. Только играя с сильными соперниками, можно развиваться.

— Что выйдет на первый план в ответной игре с «Зенитом»?
— Думаю, желание, единоборства и сама игра в футбол, — приводит слова Бабаева официальный сайт «Динамо».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

